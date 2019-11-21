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Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

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Он добавил, что Россия не будет этим заниматься.

Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа. Президент добавил, что государству подобные методы не нужны, несмотря на экономические преимущества.Однако российский лидер не хочет таким способом уничтожать экологическую обстановку. Об этом спикер рассказал во время форума "Россия зовет".

В некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа

напомнил Путин

Глава государства предложил подождать, когда американцы потратят деньги на новые технологии. Политик добавил, что в случае чего, Россия может сделать у них "цап-царап".

Посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет - и за дешево купим

с юмором отнесся к ситуации президент

По словам Путина, Россия на такие варварские методы не пойдет никогда. У страны имеются возможности добычи на шельфе, поэтому острой необходимости в использовании сланцевых ресурсов нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин сможет бесконечно продлевать полномочия ректора СПбГУ и МГУ.

Видео: YouTube/kremlin, CareerOneStop

Теги: владимир путин, нефть, сланец
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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