Путин сможет бесконечно продлевать полномочия ректора СПбГУ и МГУ

Поправка в закон вступит в силу после опубликования.

Президент России Владимир Путин сможет неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Соответствующую поправку в закон приняла Госдума 20 ноября, сообщило "ТАСС".

Ранее глава государства мог дважды продлить полномочия ректоров после того, как они достигли предельного возраста для этой должности. Один срок составлял до пяти лет. Изменение вступит в силу после того, как закон будет опубликован.

Против решения выступили петербургские депутаты. Максим Резник настаивал на том, что кандидатура на пост ректора в двух крупнейших вузах должна быть выборной.

Полномочия главы МГУ Виктора Садовничего и главы СПбГУ Николая Кропачева истекает в декабре этого года.

Фото: пресс-служба Кремля