Депутаты предложили вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ

На данный момент кандидатуру ректора выбирают власти.

Восемь депутатов ЗакСа Петербурга выступили за инициативу возвращения выборов ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщил Максим Резник на своей странице "ВКонтакте".

По словам депутата, сегодня к инициативе присоединился Борис Вишневский. Также Резник идею поддерживают члены партии "Справедливая Россия" Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, заместитель руководителя фракции КПРФ Ирина Иванова и другие.

Полномочия ректоров обоих вузов истекают в конце этого года.

На прошлой неделе ректор СПбГУ Кропачев стал членом РАН.

Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"