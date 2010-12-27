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Депутаты предложили вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ
Сегодня, 18:38
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nadezhda_sib

Депутаты предложили вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ

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На данный момент кандидатуру ректора выбирают власти.

Восемь депутатов ЗакСа Петербурга выступили за инициативу возвращения выборов ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщил Максим Резник на своей странице "ВКонтакте".

По словам депутата, сегодня к инициативе присоединился Борис Вишневский. Также Резник идею поддерживают члены партии "Справедливая Россия" Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, заместитель руководителя фракции КПРФ Ирина Иванова и другие.

Полномочия ректоров обоих вузов истекают в конце этого года. 

На прошлой неделе ректор СПбГУ Кропачев стал членом РАН. 

Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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