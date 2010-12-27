Ректор СПбГУ Кропачев стал членом РАН

Второй претендующий на членство в РАН ректор место не заполучил.

Российская академия наук подвела итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, сообщает 15 ноября РБК. В этом году в РАН объявили о свободных 76 вакансиях для первых и 171 вакансии для вторых.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев был выбран членом-корреспондентом в секцию общественных наук. Он набрал две трети голосов, необходимые для избрания. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, о желании войти в состав РАН которого сообщалось ранее, не прошел первый этап выборов.

Академиками стали глава Национального медицинского исследовательского центра им Н.Н.Блохина Иван Стилиди, хирург Дмитрий Пушкарь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и многие другие.

Ранее сообщалось, что академия художеств Петербурга может вернуть историческое название.

Фото: spbu.ru