Петербургские депутаты попросят Путина не продлевать контракт ректора СПбГУ Кропачева

Семь депутатов петербургского Законодательного собрания намерены обратиться к федеральным властям с предложением не продлевать контракт ректора СПбГУ Николая Кропачева. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил член комиссии по культуре, науке и образованию Максим Резник на своей странице в Facebook.
По его словам, активисты из ЗакСа внесут предложение всему собранию в ближайшее время. Вместе с Резником документов займутся депутаты-справедливороссы Надежда Тихонова, Александр Егоров и Алексей Ковалев, и представители КПРФ Ольга Ходусова и Александр Рассудов.
Кроме вопроса о Кропачеве авторы упомянут проблему выборности ректоров главных вузов двух столиц. На данный момент СПбГУ и МГУ – единственные лишенные этого права.
По этому же вопросу на заседании высказывался Максим Резник, но его выступление прервал отключившийся микрофон.
Фото: Санкт-Петербургский государственный университет
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