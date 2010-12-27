Петербургские депутаты попросят Путина не продлевать контракт ректора СПбГУ Кропачева

Семь "активистов" из ЗакСа готовят обращение к властям.

Семь депутатов петербургского Законодательного собрания намерены обратиться к федеральным властям с предложением не продлевать контракт ректора СПбГУ Николая Кропачева. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил член комиссии по культуре, науке и образованию Максим Резник на своей странице в Facebook.

По его словам, активисты из ЗакСа внесут предложение всему собранию в ближайшее время. Вместе с Резником документов займутся депутаты-справедливороссы Надежда Тихонова, Александр Егоров и Алексей Ковалев, и представители КПРФ Ольга Ходусова и Александр Рассудов.

Кроме вопроса о Кропачеве авторы упомянут проблему выборности ректоров главных вузов двух столиц. На данный момент СПбГУ и МГУ – единственные лишенные этого права.

По этому же вопросу на заседании высказывался Максим Резник, но его выступление прервал отключившийся микрофон.

Фото: Санкт-Петербургский государственный университет