Резник призвал депутатов ЗакСа добиться отставки руководства СПбГУ

Выразить свою мысль до конца оппозиционер не смог, ему отключили микрофон.

В среду, 13 ноября, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник с трибуны Мариинского дворца призвал коллег добиться отставки руководства СПбГУ. Оппозиционер отметил, что вокруг вуза давно множатся скандалы, а после убийства и расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко ситуация стала еще сложнее.

Нельзя не реагировать на происходящее. Еще полтора года назад я обращался по поводу этого сюжета к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, потому что знал, что в университет бессмысленно писать. Я имел опыт переписки и давно выступаю за отставку нынешнего ректора - переехать должен не университет, а Кропачев. Наша задача - добиться этого. Максим Резник

Выразить свою мысль до конца Резник не смог, ему отключили микрофон и попросили завершить выступление в виду нехватки времени.

Позже в ЗакСе с ежегодным отчетом выступил сенатор Андрей Кутепов. Во время блока вопросов Максим Резник снова взял слово. Он заявил, что сейчас группа депутатов готовит обращение в Совет Федерации России с предложением не продлевать срок ректора СПбГУ Николая Кропачева, а также изменить саму процедуру назначения ректоров для СПбГУ и МГУ. Кутепов отказался комментировать этот вопрос. Он пообещал подробно ответить на него после того, как будет подготовлено обращение парламентариев.

Убийство произошло в ночь на 7 ноября. Во время судебного заседания подозреваемый Олег Соколов заявил, что возлюбленная первая накинулась на него с ножом. Он в свою очередь схватил ружье и выстрелил из него в девушку. После этого ученый при помощи пилы расчленил убитую и попытался избавиться от останков.

В ночь на 9 ноября камеры видеонаблюдения зафиксировали доцента. На записи видно, как он выбрасывает в Мойку пакет с частями тела убитой Анастасии Ещенко. 11 ноября Октябрьский районный суд арестовал Соколова на два месяца - до 8 января 2020 года.

Ранее мы писали, что адвокат Олега Соколова допустил версию самообороны в деле об убийстве.

Видео: YouTube / maximreznik