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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Сегодня, 14:31
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matveyvn

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

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До этого было известно о двух внуках президента.

Президент России Владимир Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках. Заявление он сделал во время программы "Москва.Кремль. Путин".

Глава государства ответил на вопрос — звонят ли ему на работу внуки.

Дозвониться могут, они дозваниваются.

Владимир Путин, президент России

Отметим, что во время традиционной "Прямой линии" глава государства рассказал, что у него родился второй внук. Старший, сказал тогда Путин, уже ходит в детский сад.

Ранее мы рассказывали, что Путин может выступить с обращением по поправкам в Конституцию.

Теги: внуки путина, кремль, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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