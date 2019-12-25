До этого было известно о двух внуках президента.

Президент России Владимир Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках. Заявление он сделал во время программы "Москва.Кремль. Путин".

Глава государства ответил на вопрос — звонят ли ему на работу внуки.

Дозвониться могут, они дозваниваются. Владимир Путин, президент России

Отметим, что во время традиционной "Прямой линии" глава государства рассказал, что у него родился второй внук. Старший, сказал тогда Путин, уже ходит в детский сад.

Ранее мы рассказывали, что Путин может выступить с обращением по поправкам в Конституцию.