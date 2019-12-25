Президент России Владимир Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках. Заявление он сделал во время программы "Москва.Кремль. Путин".
Глава государства ответил на вопрос — звонят ли ему на работу внуки.
Дозвониться могут, они дозваниваются.
Владимир Путин, президент России
Отметим, что во время традиционной "Прямой линии" глава государства рассказал, что у него родился второй внук. Старший, сказал тогда Путин, уже ходит в детский сад.
Ранее мы рассказывали, что Путин может выступить с обращением по поправкам в Конституцию.
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