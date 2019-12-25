Президент лично объяснит суть поправок.

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением по поправкам в Конституцию. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на два источника.

Один из них рассказал, что глава государства обратится к гражданам России вскоре после парада Победы 24 июня и лично расскажет о сути поправок в основной закон страны.

Второй источник заявил, что датой обращения может стать 29 и 30 июня.

Также стало известно, что перед всероссийским голосованием по поправкам Путин проведёт серию важных экономических и социальных совещаний, на которых будет обсуждаться поддержка бизнеса и граждан.

Ранее в Верховный суд подали иск против указа Путина о голосовании по поправкам 1 июля.