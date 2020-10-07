Однако их количество он отказался раскрывать.

Президент России Путин рассказал о своих детях и внуках в рамках интервью ТАСС. По его словам, он получает удовольствие от общения с ними.

Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что любить своих внуков — естественное состояние для человека.

Путин подчеркнул, что рад тому, что они у него есть. Однако их количество он отказался раскрывать, объясняя это вопросами безопасности. Президент заявил, что простой человек не замечает подобного, потому что далёк от работы главы государства.

Ранее Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу.

Видео: YouTube / TASS