Глава РФ оценил действия США по выходу из международных соглашений.

Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу. Об этом российский лидер заявил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". По словам политика, сложившаяся ситуация не может не беспокоить Москву.

Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень....Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить Владимир Путин, президент России

Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией.

Видео: YouTube / Россия 24