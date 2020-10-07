Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу. Об этом российский лидер заявил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". По словам политика, сложившаяся ситуация не может не беспокоить Москву.
Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень....Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить
Владимир Путин, президент России
Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией.
Видео: YouTube / Россия 24
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