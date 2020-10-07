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Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

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Глава РФ оценил действия США по выходу из международных соглашений.

Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора по открытому небу. Об этом российский лидер заявил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". По словам политика, сложившаяся ситуация не может не беспокоить Москву.

Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень....Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить

Владимир Путин, президент России

Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, договор по открытому небу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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