США разработали комплексный подход по сдерживанию развития РФ.

Владимир Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Дональда Трампа с Россией. Об этом российский лидер рассказал в интервью для журналистов телеканала "Россия 24". По словам главы государства, позиция Вашингтона заключается в том, чтобы сдерживать развитие РФ. При этом их политика носит комплексный характер и является ограничителем для действующей администрации президента.

Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы Владимир Путин, президент России

Политик объяснил, что при руководстве США Дональдом Трампом против РФ оказалось введено наибольшее количество рестрикций и ограничений. Решения по новым санкциям или расширению уже существующих были приняты 46 раз.

Путин призвал к мирному решению конфликта в Киргизии.

Видео: YouTube / Россия 24