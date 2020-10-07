Глава РФ заявил, что надеется на мирное решение конфликта.

Владимир Путин призвал к мирному решению конфликта в Киргизии. Об этом российский лидер заявил в интервью для журналистов телеканала "Россия 24". По словам политика, нельзя не беспокоиться за то, что происходит в стране после парламентских выборов. Однако Москва надеется, что конфликт будет решен мирно, а в стране восстановится демократический политический процесс.

Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить Владимир Путин, президент России

Политик отметил, что находится в контакте со всеми участниками конфликта. Он добавил, что Россия оказывает Кыргызстану поддержку в выделении кредитных средств.

Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Россия 24