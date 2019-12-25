Он отметил, что Россия готова "поставить ситуацию с головы на ноги".

Президент России Владимир Путин оценил возможность отмены санкций против Украины. По его словам, это возможно. Заявление глава государства сделал во время встречи с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Путин отметил, что Россия готова "поставить ситуацию с головы на ноги". Однако сложность в том, что Россия не может делать исключений для стран, которые ввели санкции против неё.

При этом президент уверен, что когда-то это случится.

Но тем не менее, готовиться к этому все равно нужно. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что не РФ первой вводила санкции. Глава государства признался, что у него "сердце болит" за тех людей, которые трудились на ориентированных на Россию предприятиях, а теперь оказались в сложном положении. Путин считает, что эту ситуацию стоит исправить.

Ранее Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон".

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