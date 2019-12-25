Путин рассказал о главном сожалении людей перед уходом из жизни

Президент передал слова священника о самом частом раскаянии умирающих.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, рассказал о наиболее частом сожалении людей в конце жизни, сославшись на разговор со священником.

Глава государства сообщил, что обсуждал эту тему с одним из священнослужителей и поинтересовался, о чем чаще всего говорят люди, находясь при смерти. По словам Путина, ответ был однозначным и повторялся из раза в раз. Владимир Путин подчеркнул, что речь шла об обобщенном наблюдении без упоминания конкретных людей. По его словам, этот посыл священник озвучивал как общий вывод, основанный на личном опыте общения с прихожанами.

Президент отметил, что подобные признания не касаются материальных вещей или карьерных достижений, а связаны именно с семейными и человеческими ценностями. Высказывание прозвучало в рамках обсуждения вопросов, поступивших от граждан в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025