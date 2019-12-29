Глава государства рассказал, как он пришел к подобному проекту.

Путин раскрыл идею создания образовательного центра "Сириус". Президенту предлагали разобрать Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Об этом политик рассказал в интервью для спецпроекта "ТАССа".

Но разобрать-перевезти — это примерно столько же, сколько новые построить… А как использовать то, что есть? прокомментировал спикер

Изначально в голову главе государства пришла идея использовать здания для детского спорта. Затем инициатива расширилась, так как со времен СССР осталась система специальной подготовки. Речь идет о физико-математических и биологических школах, музыкальных и балетных училищах.

То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт… Вот я придумал это объединить… добавил президент РФ

Политику говорили о том, что из идеи ничего не выйдет. Однако проект удалось реализовать. название "Сириус" также придумал сам Путин. Оно связано с ребятами, которые там обучаются. Как и самая яркая звезда на небосклоне, они ярко сияют.

Ранее Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры".

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin