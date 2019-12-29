Путин раскрыл идею создания образовательного центра "Сириус". Президенту предлагали разобрать Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Об этом политик рассказал в интервью для спецпроекта "ТАССа".
Но разобрать-перевезти — это примерно столько же, сколько новые построить… А как использовать то, что есть?
прокомментировал спикер
Изначально в голову главе государства пришла идея использовать здания для детского спорта. Затем инициатива расширилась, так как со времен СССР осталась система специальной подготовки. Речь идет о физико-математических и биологических школах, музыкальных и балетных училищах.
То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт… Вот я придумал это объединить…
добавил президент РФ
Политику говорили о том, что из идеи ничего не выйдет. Однако проект удалось реализовать. название "Сириус" также придумал сам Путин. Оно связано с ребятами, которые там обучаются. Как и самая яркая звезда на небосклоне, они ярко сияют.
Ранее Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры".
Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin
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