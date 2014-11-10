Президент РФ отметил, что с 2018 года Новый банк развития БРИКС профинансировал 100 проектов.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Об этом сообщает "РИА Новости".

Встреча проходит в рамках саммита БРИКС. В ней также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин отметил, что с 2018 года Новый банк развития БРИКС профинансировал проекты на 33 млрд долларов. Он уточнил, что всего было профинансировано 100 проектов.

Ранее мы сообщали, что президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Видео: Telegram / РИА Новости