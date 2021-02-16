Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Его угостили национальным татарским блюдом чак-чак.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет южноафриканского лидера приземлился в международном аэропорту Казани. Его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Также Рамафосу угостили национальным татарским блюдом чак-чак. Отмечается, что у лидера ЮАР запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС.

Видео: Telegram / РИА Новости