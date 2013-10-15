Путин провел встречу с главой ФТС

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года таможенные сборы составили 3,361 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава ФТС проинформировал главу государства о работе ведомства. По его словам, система электронной очереди уже функционирует в многосторонних автомобильных пунктах пропуска Забайкальск, Чернышевское и Бугристое. Он подчеркнул, что перед ФТС поставлена задача сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут. Кроме того, за первое полугодие 2024 года таможенные сборы составили 3,361 трлн рублей.

Ранее Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют.

Видео: kremlin.ru