Сегодня, 14:48
d_s_sarkisov

Путин провел встречу с Токаевым

Детали переговоров лидеров стран не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин провел встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств находятся в Душанбе, где проходит саммит лидеров стран-членов СНГ. После саммита Путин провел отдельную встречу с Токаевым. Детали переговоров лидеров стран не уточняются. Отметим, что до этого у Путина были встречи с лидерами Таджикистана и Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, касым-жомарт токаев, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

