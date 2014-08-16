Путин провел встречу с Токаевым

Детали переговоров лидеров стран не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин провел встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств находятся в Душанбе, где проходит саммит лидеров стран-членов СНГ. После саммита Путин провел отдельную встречу с Токаевым. Детали переговоров лидеров стран не уточняются. Отметим, что до этого у Путина были встречи с лидерами Таджикистана и Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе.

Видео: официальный сайт президента России