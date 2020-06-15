Сейчас количество безработных в России примерно 4,5 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост безработицы в России. Он сделал это на совещании по социальным и экономическим вопросам.

Глава государства считает, что рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах. По его оценкам, она выросла на полтора процента — до пандемии она держалась на уровне 4,5%, сейчас составляет 6%.

Во время совещания министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что сейчас количество безработных в России примерно 4,5 миллиона человек. По его словам, с середины апреля по конец мая в РФ регистрировали примерно по 220–250 тысяч безработных в неделю. С начала июня эта цифра упала до 150 тысяч еженедельно.

Ранее Путин оценил последствия пандемии коронавируса.

Видео: Совещание Владимира Путина о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы от 15.06.2020