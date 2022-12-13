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Путин: программа переселения из ветхого жилья в России будет продолжена

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Президент отметил, что для Тульской области эта проблема является одной из острых

Программа переселения из ветхого жилья в России будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода "Тулажелдормаш".

В ходе общения один из сотрудников предприятия спросил у главы государства, будет ли продолжена программа переселения из ветхого жилья. Президент отметил, что для Тульской области эта проблема является одной из острых.

В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек – 536 тысяч по-моему. Уже расселено примерно 480 тысяч человек.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ветхое жилье, владимир путин, переселение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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