Владимир Путин призвал "Лидеров России" укреплять команду Беглова в Петербурге

Финалисты конкурса встретились с главой страны в Сочи.

Президент России Владимир Путин высказался на счет усиления команды в Петербурге. По мнению главы государства, следует задуматься над обновлением правительства Северной столицы, а главой данного процесса он видит Александра Беглова. Обсуждения вопроса прошло в рамках встречи Путина с финалистами конкурса "Лидеры России", которая состоялась в Сочи.

Надо сделать все, чтобы мобилизовать на эффективную работу в интересах города. Ну и команду, конечно, нужно укреплять – это понятно. Особенно это стало ясно после уходящей зимы объяснил президент

Отметим, что по результатам проведениЯ мероприятия, особо отличившиеся молодые люди займут рабочие места в органах государственной власти. На встрече присутствовала Юлия Арбец, занимающая должность руководителя Комитета по молодежной политике города на Неве. Она заявила, что рассчитывает среди финалистов найти подходящие кандидатуры для формирования новой системы взаимодействия и общения с местным населением.

Фото: Piter.tv, kremlin.ru