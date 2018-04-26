Глава государства отметил, что авторы фильмов на военную тематику не должны создавать свои картины исключительно в угоду организаторам фестивалей на Западе.

В четверг, 25 марта, президент России Владимир Путин призвал режиссеров не спекулировать на теме "оголтелых НКВД-шников". Об этом он заявил на встрече с деятелями культуры, сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, многие режиссеры создают свои картины исключительно в угоду организаторам фестивалей на Западе. В частности, показывают войну с "оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат".

Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени Владимир Путин

Президент предположил, что наверное "других лент на международных конкурсах от России просто не принимают".

Видео: ТАСС