Президент России Владимир Путин призвал разъяснять важность вакцинации. Он сделал это на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Он отметил, что прививка от гриппа — дело добровольное и этот принцип должен быть неукоснительным.
Но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.
Владимир Путин, президент России
По его словам, разъяснять важность вакцинации должны на всех уровнях власти.
Ранее Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.
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