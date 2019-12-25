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Путин призвал разъяснять важность вакцинации
Сегодня, 15:10
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matveyvn

Путин призвал разъяснять важность вакцинации

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Разъяснять важность вакцинации должны на всех уровнях власти.

Президент России Владимир Путин призвал разъяснять важность вакцинации. Он сделал это на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Он отметил, что прививка от гриппа — дело добровольное и этот принцип должен быть неукоснительным.

Но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.

Владимир Путин, президент России

По его словам, разъяснять важность вакцинации должны на всех уровнях власти.

Ранее Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

Теги: вакцина, грипп, прививки, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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