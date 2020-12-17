Путин призвал западные страны предоставить России официальную информацию по инциденту с Навальным

Политик напомнил, что России до сих пор не выдадут официальное заключение.

Президент России Владимир Путин призвал Запад предоставить российской стороне официальные данные о расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Призыв прозвучал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Путин заверил, что Россия готова к расследованию и уже предлагала выезд отечественных специалистов на место в Швецию, Германию и Францию, чтобы разбираться с зарубежными коллегами на месте. Или же, напомнил политик, страна просила приехать зарубежных специалистов в Россию с биологическим материалом и официальным заключением.

Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок" – все время об этом говорят, мы вас просим: дайте нам, пожалуйста, эту информацию. <...> Вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генпрокуратуры РФ, даже официального заключения не дают? Владимир Путин

Президент возмутился тем, что власти Германии передали имеющийся материал в ОЗХО, но там России тоже ничего не дают, ссылаясь на некие запреты германской стороны. Немцы, однако, предлагают брать информацию в ОЗХО.

Путин: российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина