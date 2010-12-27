Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звание Заслуженного артиста РФ

Звания артисткам присвоил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Михалкова - российская актриса и телеведущая. С 2005 года она вела детскую программу Спокойной ночи, малыши!". Также Михалкова снялась более, чем в 50 фильмах: "Изображая жертву", Сибирский цирюльник", "Первая любовь", и другие.

Виктория Исакова - российская актриса театра и кино. С 2001 года играет в труппе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. За свою роль в спектакле "Вий" она была награждена театральной премией "Чайка". В 2015 Исакова получила премию правительства РФ в области культуры за создание телесериала "Оттепель".