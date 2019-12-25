Путин принял участие в подъеме флага на новых рыболовецких судах : мнение экспертов

На данный момент РФ как никогда заинтересована насыщении внутреннего рынка и снижении зависимости от импорта.

В пятницу, 8 июля, в преддверии Дня рыбака президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых рыболовецких судах. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", такой шаг говорит о заинтересованности государства в развитии профильной отрасли для сохранения продовольственной безопасности.

Телеграмеры перечислили основные приоритеты в сфере коммерческого рыболовства и флота, которые обозначил глава государства. Среди них – насыщение внутреннего рынка, рост доли собственной переработки рыбы, снижение зависимости от иностранных поставок, и развитие собственного судостроения.

Также авторы поста отметили опыт СССР, который смог развить глобальный рыболовный флот в пределах от Антарктики до Канадского Арктического архипелага. Поскольку его влияние ослабло в 90-х годах прошлого века из-за низкокачественных импортных продуктов, стоит обратиться к более старому опыту, считают эксперты.

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Фото: kremlin.ru