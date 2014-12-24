Эксперты прокомментировали смерть Синдзо Абэ

Произошедшее вызвало большой резонанс в стране и в мире.

В пятницу, 8 июля, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него покушения. В резонансном убийстве подозревается арестованный на месте экс-военнослужащий морских сил самообороны страны. На данный момент уже существует несколько версий произошедшего, но никто не спорит с тем, что событие выглядит парадоксальным. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнуто в посте, многие связывают убийство Абэ с мягкостью его позиции по Курилам, однако такие выводы можно назвать слишком скоропалительными. Сейчас вся Япония находится в состоянии шока, поэтому позиции с продуманными выводами появятся не сразу, добавили эксперты.



Несмотря на общий эмоциональный накал, в покушении на экс-премьера есть и рациональная часть, если рассматривать его в контексте общей радикализации мировых процессов.

Политики, вчера казавшиеся почти экстремистами, завтра окажутся умеренными, а шаги и действия, вызывавшие неодобрение, все чаще будут встречать крайние реакции. Поэтому единственный надежный вывод который пока можно сделать – спокойные времена кончились для всех, а конкретно нам стоит внимательно присмотреться к готовности сил на Дальнем Востоке. подвели итог эксперты

Ранее Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ.

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