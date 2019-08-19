На повестке саммита ОДКБ рассмотрят вопросы взаимодействия членов организации.

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в саммите ОДКБ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Борт российского лидера приземлился в аэропорту столицы Белоруссии. Путин отправился во Дворец независимости, где его встретит глава республики Александр Лукашенко.

На повестке саммита ОДКБ рассмотрят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности. Также сообщается, что отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано.

Ранее Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ.

Видео: Telegram / РИА Новости