Путин предложил продлить механизм зонтичных поручительств

Глава РФ рассказал о льготном кредитовании.

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года. Дополнительно глава государства попросил правительство страны определить целевые лимиты для увеличения объема подобного кредитования. Политик напомнил коллегам о том, что по сравнению с 2020 годом показатели 2022 года увеличились в семь раз в сфере выдачи кредитов с поручительством для обрабатывающих производств

...А для предпринимателей в сфере ИТ - в 46 раз. Конечно, спрос на такой инструмент еще выше... Поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года и прошу правительство.... Владимир Путин, президент РФ

В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний.

Фото и видео: ПМЭФ-2023