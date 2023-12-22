Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Глава РФ напомнил о большом опыте руководства у чиновника.

Российский президент Владимир Путин предложил мэру города Тюмень Руслану Кухаруку взять на себя управлением Ханты-Мансийског автономного округа - Югры. Соответствующее заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с чиновником в Кремле. Лидер страны выразил надежду на то, что весь тот опыт и наработки, которые были набраны на должности главы Тюмени, новый управляющий ХМАО сможет использовать на новом рабочем месте, но еще на более высоком уровне.

Руслан Николаевич, вы родились в ХМАО, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить ХМАО. Владимир Путин, президент РФ

Путин: властям надо работать так же напряженно, как и военные на фронте.

Фото и видео: Kremlin.ru