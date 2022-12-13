Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах

Глава государства отметил, что жители региона могут оценить результаты работы главы регона.

Президент России Владимир Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Глебу Никитину на выборах главы региона осенью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи с главой государства Никитин сообщил, что в сентябре нынешнего года заканчивается его пятилетний срок на должности губернатора Нижегородской области. Он подчеркнул, что будет готов продолжить работу при поддержке жителей региона, но это также зависит от позиции президента.

Все зависит прежде всего от позиции людей – нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru