Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных

Глава РФ оценил мужество и героизм сотрудников ФСИН, которые спасали людей вместо собственных домов.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею главы министерства по юстиции Константина Анатольевича Чуйченко представить к государственным наградам сотрудников ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Речь идет о представителях ведомства, которым удалось спасти жизни заключенных лечебно-исправительного учреждения, расположенного в селе в Сосьве Свердловской области во время пожара, в то время как горели их дома.

Мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели. Владимир Путин, президент РФ

Путин: власти будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live