Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных

Российский президент Владимир Путин поддержал идею главы министерства по юстиции Константина Анатольевича Чуйченко представить к государственным наградам сотрудников ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Речь идет о представителях ведомства, которым удалось спасти жизни заключенных лечебно-исправительного учреждения, расположенного в селе в Сосьве Свердловской области во время пожара, в то время как горели их дома.
Мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели.
Владимир Путин, президент РФ
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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