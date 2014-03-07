Президент процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Его видеообращение в честь Международного женского дня опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства выразил особую признательность женщинам, которые работают в больницах и поликлиниках в условиях пандемии, а также тем женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Также президент процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. По словам Путина, она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала ею.

Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объявил о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет.

Видео: kremlin.ru