Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Его видеообращение в честь Международного женского дня опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства выразил особую признательность женщинам, которые работают в больницах и поликлиниках в условиях пандемии, а также тем женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных сил РФ.
Также президент процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. По словам Путина, она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала ею.
Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин объявил о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет.
Видео: kremlin.ru
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