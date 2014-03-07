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Путин объявил о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет

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Данная мера начнет действовать с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что данная мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты на детей от 8 до 16 лет будут предоставлены семьям в мае.

Также Путин напомнил, что в России ранее были предусмотрены выплаты семьям с невысокими доходами на детей до 7 лет. Он добавил, что эта сфера является безусловным приоритетом государства.

Ранее эксперты прокомментировали старт кампании по праймериз "Единой России".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выплаты, дети, президент россии, семьи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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