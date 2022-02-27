Путин поздравил военнослужащих ССО с профессиональным праздником

Отдельно глава государства обратился к тем, кто сейчас несет службу на Украине.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что военнослужащие не раз доказывали свою готовность действовать эффективно в любых ситуациях, а также четко и грамотно решать поставленные задачи. По его словам, "героические традиции" ССО закладывались в многовековой истории российской армии. Отдельно Путин обратился к тем, кто сейчас несет службу на Украине.

Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким. Владимир Путин, президент России

Видео: kremlin.ru