Глава РФ отметил праздник в Великом Новгороде.

Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности. Об этом глава государства упомянул в ходе торжественной речи в Великом Новгороде.

Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси". Он назвал эти города колыбелью цивилизации, культуры и просвещения. По словам политика, именно с этих земель начинались походы дружинников царской династии, шли торговые караваны из варяг в греки. Глава РФ напомнил, что Русь считалась крупнейшей страной Европы в тот период времени. Государство объединяло в себе славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена.

Путин: Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой.

Фото и видео: Kremlin.ru

