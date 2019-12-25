Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летним юбилеем

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Валентин Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Звание народного артиста РФСФР Гафт получил в 1984 году. В 1995 году его наградили орденом Дружбы, также у него есть ордена"За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).

Год назад народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт.

Фото: стоп-кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (1994)