Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов. цитата из сообщения Кремля

Российский лидер отметил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире. Путин заявил, что две страны, несмотря на разногласия, могут совместно решать глобальные проблемы и отвечать на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром.

Ранее Путин назвал важный инструмент самореализации.

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