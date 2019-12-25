Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов.
цитата из сообщения Кремля
Российский лидер отметил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире. Путин заявил, что две страны, несмотря на разногласия, могут совместно решать глобальные проблемы и отвечать на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром.
Ранее Путин назвал важный инструмент самореализации.
pixabay.com
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