Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму

Путин заявил, что такая деятельность оплачивается из-за границы.

Президент России Владимир Путин потребовал защитить от любых провокаций "из-за бугра" предстоящие выборы в Госдуму. Заседание он сделал на заседании коллегии ФСБ.

Конституционные права граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что следует проводить грань между естественной политической конкуренцией и действиями, которые направлены на подрыв стабильности и безопасности России. Путин заявил, что такая деятельность оплачивается из-за границы.

Ранее Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России.

Видео: kremlin.ru