Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин потребовал защитить от любых провокаций "из-за бугра" предстоящие выборы в Госдуму. Заседание он сделал на заседании коллегии ФСБ.
Конституционные права граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что следует проводить грань между естественной политической конкуренцией и действиями, которые направлены на подрыв стабильности и безопасности России. Путин заявил, что такая деятельность оплачивается из-за границы.
Ранее Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России.
Видео: kremlin.ru
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