Путин потребовал ускорить строительство яслей в Санкт Петербурге

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Санкт Петербурга Александром Бегловым подчеркнул необходимость решения вопроса со строительством яслей в городе.
Тема была затронута в ходе обсуждения развития социальной инфраструктуры Северной столицы. Александр Беглов доложил президенту о строительстве социальных объектов в период с 2019 по 2024 год. По словам губернатора, за указанный период в Санкт Петербурге были возведены 320 ранее недостающих социальных объектов. В их числе детские сады и школы, где оборудовали 150 бассейнов.
Губернатор сообщил, что работа в этом направлении начата, однако значительных результатов пока нет. В ответ президент подчеркнул, что это очень важная задача.
Фото: официальный сайт президента России
