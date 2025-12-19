Путин потребовал ускорить строительство яслей в Санкт Петербурге

Вопрос с яслями в Петербурге обсудили на встрече президента и губернатора.

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Санкт Петербурга Александром Бегловым подчеркнул необходимость решения вопроса со строительством яслей в городе.

Тема была затронута в ходе обсуждения развития социальной инфраструктуры Северной столицы. Александр Беглов доложил президенту о строительстве социальных объектов в период с 2019 по 2024 год. По словам губернатора, за указанный период в Санкт Петербурге были возведены 320 ранее недостающих социальных объектов. В их числе детские сады и школы, где оборудовали 150 бассейнов.

Губернатор сообщил, что работа в этом направлении начата, однако значительных результатов пока нет. В ответ президент подчеркнул, что это очень важная задача.

Фото: официальный сайт президента России