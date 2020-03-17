Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Политик объяснил, что на экономику страны влияют показатели мировых бирж и пандемия коронавируса.

Путин потребовал от правоохранителей бороться с необоснованным ростом цен на продукты. Об этом президент РФ заявил во время выступления в Генпрокуратуре России.

Очень важно продолжить работу прокуратуры вместе с ФАС...Нужно работать над этим, причем повсеместно - и в центре, и на местах прокомментировал политик

По словам политика, на экономику страны оказывает сильное влияние распространение коронавируса. Не меньше на ситуацию в стране влияют негативные процессы на мировых биржах. За курсе рубля сказывается колебание курсов иностранных валют. Путин призвал продолжить создавать благоприятный инвестиционный климат для предпринимателей, а также активно защищать интересы бизнес-отрасли. Это поможет России сохранить созданные рабочие места, обеспечить заработную плату и производительность товаров.

Ранее Путин призвал пресекать действия, направленные на дестабилизацию общества.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin