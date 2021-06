Журналисты NBC не перевели в стенограмме интервью с Путиным большинство цитат и фразеологизмов российского президента.

Российский президент Владимир Путин посоветовал США жаловаться в "Международную лигу сексуальных реформ". Такое заявление глава РФ сделал в рамках интервью местной телекомпании NBC. Журналисты дословно перевели большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал гость. При этом цитаты политика во время его общения с Киром Симмонсом были даны стенограммой без кавычек. Эксперты полагают, что это говорит о полном непонимании журналистами смыслового контекста.

Владимир Путин вольно процитировал фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок". Сообщение о том, что США "могут жаловаться Международную лигу сексуальных реформ" прозвучала из уст российского президента в контексте ответа на обвинения в приписываемых Москве кибератаках. В литературном произведении герой Остап Бендер рекомендует "обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ" Паниковскому, когда тот начинает жаловаться на то, что его любят девушки. В переводе американского телеканала NBC получилась фраза you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Объяснений о том, что это за организация журналисты не стали приводить.

Также президент РФ использовал пословицу "нечего на зеркало пенять, когда рожа крива", говоря о внутренней американской политике. Телеканал презентовал ее в стенограмме как фразу don"t be mad at the mirror if you are ugly.

Путин переадресовал США вопрос о смерти Лесина.

Видео: Kremlin.ru