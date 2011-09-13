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Путин пошутил про выборы в Румынии

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По его словам, один кандидат "не понравился власти".

Президент России Владимир Путин пошутил про выборы главы государства в Румынии. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел встречу с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево. По словам Путина, один кандидат "не понравился власти", и по этой причине в Румынии решили пересчитать голоса.

Отметим, что по итогам первого тура выборов первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Лидер оппозиции Елена Ласкони набрала 19,18% голосов. Ее обвинили в "предвыборной пропаганде", поскольку ряд политиков призывал живущих в США румын голосовать за оппозицию. Второй тур выборов в Румынии пройдет 8 декабря.

Ранее Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выборы президента, президент россии, румыния
Категории: Лента новостей, Новости России,

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