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Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"

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На заседании совета по развитию местного самоуправления случился оживленный разговор.

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на просьбу главы Минфина Антона Силуанова "беречь каждый рубль". 

"Кто бы сомневался", – отметил президент.

Диалог случился на заседании совета по развитию местного самоуправления. Антон Силуанов призвал собравшихся к организации системы управления на уровне регионов и муниципалитетов. "Беречь каждый рубль" глава Минфина попросил в рамках вопроса по выделению грантов.

По итогам заседания президент РФ дал задание поднять до 5% в доле расходов на решения муниципалитетов, которые принимаются с учетом мнения местных жителей. Кроме того, Владимир Путин призвал представителей регионов к реструктуризации бюджетных кредитов органов местного самоуправления. 

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин поправил главу Сарова в цитате Остапа Бендера.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube

Теги: муниципалитеты, путин, силуанов, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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