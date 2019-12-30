Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на просьбу главы Минфина Антона Силуанова "беречь каждый рубль".
"Кто бы сомневался", – отметил президент.
Диалог случился на заседании совета по развитию местного самоуправления. Антон Силуанов призвал собравшихся к организации системы управления на уровне регионов и муниципалитетов. "Беречь каждый рубль" глава Минфина попросил в рамках вопроса по выделению грантов.
По итогам заседания президент РФ дал задание поднять до 5% в доле расходов на решения муниципалитетов, которые принимаются с учетом мнения местных жителей. Кроме того, Владимир Путин призвал представителей регионов к реструктуризации бюджетных кредитов органов местного самоуправления.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин поправил главу Сарова в цитате Остапа Бендера.
Видео: United Nations, NBC News / YouTube
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