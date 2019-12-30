Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"

На заседании совета по развитию местного самоуправления случился оживленный разговор.

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на просьбу главы Минфина Антона Силуанова "беречь каждый рубль".

"Кто бы сомневался", – отметил президент.

Диалог случился на заседании совета по развитию местного самоуправления. Антон Силуанов призвал собравшихся к организации системы управления на уровне регионов и муниципалитетов. "Беречь каждый рубль" глава Минфина попросил в рамках вопроса по выделению грантов.

По итогам заседания президент РФ дал задание поднять до 5% в доле расходов на решения муниципалитетов, которые принимаются с учетом мнения местных жителей. Кроме того, Владимир Путин призвал представителей регионов к реструктуризации бюджетных кредитов органов местного самоуправления.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин поправил главу Сарова в цитате Остапа Бендера.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube