Путин пошутил, что айтишников в Сбере больше, чем финансистов

Глава РФ провел рабочую встречу с главой Сбера.

Российский президент Владимир Путин в шутку сопоставил количество IT-специалистов и финансистов, которые работают в Сбербанке. Он пришел к выводу о том, что первых в кредитной организации больше, чем вторых. Таким образом глава государства пошутил во время рабочей встречи с руководителем Сбера Герфаном Грефом. Тот проинформировал лидера страны о численности этих категорий сотрудников.

У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное. Владимир Путин, президент РФ

Герман Греф рассказал, что на данный момент в банке работает 38 тысяч инженеров из айти-среды. Председатель правления банка рассказал президенту России о том, что с помощью построения полностью своей о цифровой платформы, на собственных, отечественных решениях руководству удалось "создать крепкий задел". В связи с этой ситуацией уход всех вендоров с внутреннего рынка страны никак не затронул деятельность банка. Герман Греф подчеркнул, что около 80% всех решений Сбера основано на полностью разработанных внутри банка IT-продуктах.

Греф заверил, что Сбер обеспечит беспрерывное обслуживание в самых сложных ситуациях.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ