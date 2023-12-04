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Путин осмотрит одно из оборонных предприятий Петербурга
Вчера, 20:59
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Путин осмотрит одно из оборонных предприятий Петербурга

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Визит намечен на четверг, 19-го сентября.

Как сообщают в ТАСС, глава государства намерен в предстоящий четверг, 19-го сентября, посетить одно из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Там Владимир Путин планирует продолжить обсуждение путей развития Вооруженных сил России, которое началось сегодня.

Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня оружейника. Разобьем нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности Вооружённых сил сегодня, а завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Петербурга.

Владимир Путин, Президент РФ

Фото: Telegram / Кремль. Новости

Теги: владимир путин, оборонные предприятия, развитие вс рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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