Путин посетит Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Завтра, в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда президент посетит мероприятия в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Стало известно о том, что 18 января, президент России Владимир Путин будет принимать участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые посвящены 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Об этом сообщило издание ПолитЭксперт со ссылкой на внутренние источники. Президент России планирует возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень", который расположен на "Невском пятачке" в Ленобласти.

Можно отметить, что отец президента Владимир Спиридонович Путин воевал во время Великой Отечественной войны на легендарном рубеже обороны Ленинграда. Также на Пискаревском кладбище похоронен брат Путина, который умер в блокаду в 1942 году в двухлетнем возрасте.

После возложения цветов к памятнику, глава государства первым посмотрит российскую военно-историческую кинокартину «Рубеж», которая посвящена событиям, происходившим в годы войны на Невском пятачке, а также проведет время с ветеранами, блокадниками и молодежью.

Напомним, что 18 января город на Неве отметит 75-ю годовщину прорыва блокады. Это событие является одной из самых важных дат в истории Северной столицы.

Фото: pixabay