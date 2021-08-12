Путин поручил врио главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и рака

Владислав Ховалыга рассказал главе РФ о проблемах в области регионального здравоохранения.

Российский президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и онкологических заболеваний. Ранее политик обратил внимание Владислава Ховалыги на нерешенные вопросы с аварийным жильем в регионе и переполненностью школ.

Вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения - онкологию, но есть еще одна не менее важная - туберкулез. Вы знаете об этом. Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заявил, что у местного правительства есть все возможности для того, чтобы решить вопрос со здравоохранением. Он призвал чиновников заняться выполнением этого поручения.

Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ.

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