Путин поручил врио главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и рака

Российский президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и онкологических заболеваний. Ранее политик обратил внимание Владислава Ховалыги на нерешенные вопросы с аварийным жильем в регионе и переполненностью школ.
Вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения - онкологию, но есть еще одна не менее важная - туберкулез. Вы знаете об этом. Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства заявил, что у местного правительства есть все возможности для того, чтобы решить вопрос со здравоохранением. Он призвал чиновников заняться выполнением этого поручения.
Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ.
Видео: YouTube / Россия 24
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