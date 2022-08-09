Путин поручил врио главы Кировской области решить проблему аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Кировской области Александру Соколову решить проблему аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с врио главы региона Путин отметил, что эту проблему необходимо решать вместе с федеральными органами власти. Соколов заверил главу государства, что все аварийные дома будут расселены до 2023 года. По его словам, все граждане, которые проживают в этих домах, будут обеспечены жильем.
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Видео: kremlin.ru
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