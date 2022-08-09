Путин поручил врио главы Кировской области решить проблему аварийного жилья

Соколов заверил главу государства, что все аварийные дома будут расселены до 2023 года.

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Кировской области Александру Соколову решить проблему аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с врио главы региона Путин отметил, что эту проблему необходимо решать вместе с федеральными органами власти. Соколов заверил главу государства, что все аварийные дома будут расселены до 2023 года. По его словам, все граждане, которые проживают в этих домах, будут обеспечены жильем.

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Видео: kremlin.ru